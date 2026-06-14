Назван эффективный способ защиты от мошенников

Блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону защитят россиян от атак мошенников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники «работают как конвейер», день за днем придумывая новые методы обмана доверчивых граждан.

Аферисты работают как конвейер, постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня жертвой может стать любой — излишняя самоуверенность здесь опасна. Важно знать: телефонные преступники теперь не только похищают деньги. С помощью угроз и обмана они вовлекают людей в совершение серьезных преступлений. В зоне риска все. Никогда не думайте «со мной этого не случится». Будьте бдительны при любом подозрительном звонке или сообщении. Как обезопасить себя? Уберите функции «Включать Wi-Fi автоматически» и «Разрешить сети с шифрованием WEP». Установите ПИН-код или графический ключ для блокировки экрана. Отключите показ паролей. Установите ПИН-код для сим-карты. Отключите доступ к камере, микрофону и местоположению для приложений. Также включите защиту от спама, — сказал Щербаченко.

Ранее руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина заявила, что россиянам не следует произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» во время разговора с мошенниками. По словам эксперта, отдельные фразы, произнесенные во время телефонного разговора, могут быть использованы злоумышленниками в своих целях.