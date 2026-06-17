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17 июня 2026 в 10:37

Мошенники начали выдавать себя за военкоров

Мошенники начали выдавать себя за военкоров для обмана семей участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники начали представляться родственникам участников СВО военными корреспондентами, сообщила пресс-служба УБК МВД России. Злоумышленники активно выходят на связь с ними и предлагают им помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации.

Основной расчет мошенников строится на эмоциональном воздействии на родственников и естественном желании семьи получить хоть какие-то сведения о близком человеке. Пользуясь уязвимым психологическим состоянием людей, преступники легко втираются в доверие к гражданам ради последующего похищения их денежных средств. Для достижения своих преступных целей они используют самые разные мессенджеры, социальные сети и поддельные интернет-страницы.

В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций, — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом трудоустройства за рубежом. Предложения о работе за границей остаются одним из популярных предлогов для обмана, когда злоумышленники не требуют деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления».

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