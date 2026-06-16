В МВД раскрыли популярную схему обмана россиян с работой за границей МВД: мошенники начали обманывать россиян через предложения о работе за границей

Мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом трудоустройства за рубежом, сообщила пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале. По данным ведомства, предложения о работе за границей остаются одним из популярных предлогов для обмана, когда злоумышленники не требуют деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления».

Предложения о работе за рубежом остаются одним из популярных предлогов для мошенничества. Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления», — говорится в сообщении.

В полиции привели пример, когда московский менеджер разместил резюме на сайте поиска работы и получил сообщение в мессенджере от якобы представителя иностранного работодателя. Ему предложили вакансию на складе в Германии, после чего подключили еще одного «специалиста» по документам и визам.

В УБК рассказали, что аферисты консультировали россиянина, как собирать бумаги, убеждали открыть счет в европейском банке для подтверждения финансовой состоятельности и регистрации на криптоплатформе. В момент, когда мужчина внес более 270 тыс. рублей, мошенники сообщили о блокировке и потребовали повторный платеж для разблокировки.

Ранее сообщалось, что аферисты стали намеренно раскрывать свои схемы перед жертвами ради их вовлечения в совершение преступлений. Подобное признание используется как сильный дестабилизирующий фактор, лишающий человека способности здраво мыслить.