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30 июля 2026 в 15:42

Объявленного в розыск сожителя Божук ищут после убийства в Одинцово

Сожителя погибшей в Одинцово Божук объявили в розыск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сожитель Натальи Божук, тело которой обнаружили в лесу в Одинцовском городском округе, объявлен в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. До этого сообщалось, что женщина пропала 17 июля после прогулки с собакой в жилом комплексе «Ромашково». Спустя несколько дней, 22 июля, ее питомца нашли в селе Ромашково.

Козлов Павел… Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — отмечается в базе ведомства.

Подмосковное управление СК сообщило об обнаружении тела женщины и возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. По данным правоохранительных органов, подозрения в причастности к преступлению пали на ее сожителя, который, как утверждается, покинул страну. Им оказался Павел Козлов, 1982 года рождения. Его местонахождение сейчас устанавливается.

Ранее иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда задержало гражданина России, который находился в международном розыске. Россиянина подозревают в руководстве крупной транснациональной преступной организацией. Уточняется, что мужчина скрывался в провинции Пхукет.

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