Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 13:54

В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram

МВД зарегистрировало 24 тыс. случаев использования Telegram при хищениях

Подписывайтесь на нас в MAX

Более 24 тыс. фактов использования Telegram мошенниками при дистанционных хищениях зарегистрировали в России с начала 2026 года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, в ведомстве напомнили, что через мессенджер рассылают анонимные ложные сообщения о готовящихся террористических актах.

С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тыс. фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений, — сказали в управлении.

По данным киберполиции, Telegram также активно используют при подготовке и совершении других преступлений. В их числе бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных.

Ранее основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Сообщалось, что Telegram не удалил множество каналов, чатов и ботов, которые использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. По данным ведомства, через них готовили и координировали диверсии, теракты и массовые убийства, а также занимались кибермошенничеством.

Россия
Telegram
Павел Дуров
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
В Китае появилась банда совратителей россиянок
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.