В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram

Более 24 тыс. фактов использования Telegram мошенниками при дистанционных хищениях зарегистрировали в России с начала 2026 года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, в ведомстве напомнили, что через мессенджер рассылают анонимные ложные сообщения о готовящихся террористических актах.

С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тыс. фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений, — сказали в управлении.

По данным киберполиции, Telegram также активно используют при подготовке и совершении других преступлений. В их числе бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных.

Ранее основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Сообщалось, что Telegram не удалил множество каналов, чатов и ботов, которые использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. По данным ведомства, через них готовили и координировали диверсии, теракты и массовые убийства, а также занимались кибермошенничеством.