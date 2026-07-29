Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 14:22

Диетолог предостерегла от сочетания травяных чаев с лекарствами

Врач Павлюк: травяные чаи вкупе с лекарствами могут вызвать неприятные симптомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сочетание травяных чаев с лекарствами может вызвать у организма нежелательные реакции и неприятные симптомы, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она напомнила, что наиболее безопасным вариантом этого напитка считается ромашковый.

Чай из ромашки очень безобиден. Он даже детям разрешается, потому что считается полезным. У нас есть еще иван-чай. Но он, к сожалению, мало исследован. Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Могут быть непредвиденные эффекты [на организм]. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее, — призвала Павлюк.

Она отметила, что в зону риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Врач добавила, что травяной чай — это не просто успокаивающий напиток, а биологически активный продукт, перед регулярным употреблением которого нужна консультация с врачом.

Ранее терапевт и нутрициолог Аделина Арутунян заявила, что иван-чай богат витаминами группы B и C. По ее словам, растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю.

Здоровье
рацион
диетологи
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал о встрече Трампа и Зеленского
«Реверанс Трампу»: в России раскрыли значение атаки Украины на судно Ирана
В Конго заявили о тысячах случаях заболевания лихорадкой Эбола
Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем
Сообщение о минировании в порту Констанцы поступило с украинского номера
Депутат призвал Telegram сесть за стол переговоров
Стали известны детали похищения двух россиян в Таиланде
Стало известно, когда снизятся цены на арбузы
«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа
Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки
В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
На россиянку завели дело за критику обливания водой
«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК
В Госдуме назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского
«Предложил помощь»: Зеленский решил вмешаться в проблемы другой страны
Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников
В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.