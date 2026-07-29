Диетолог предостерегла от сочетания травяных чаев с лекарствами

Сочетание травяных чаев с лекарствами может вызвать у организма нежелательные реакции и неприятные симптомы, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она напомнила, что наиболее безопасным вариантом этого напитка считается ромашковый.

Чай из ромашки очень безобиден. Он даже детям разрешается, потому что считается полезным. У нас есть еще иван-чай. Но он, к сожалению, мало исследован. Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Могут быть непредвиденные эффекты [на организм]. То есть чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями из зверобоя, билобы и так далее, — призвала Павлюк.

Она отметила, что в зону риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Врач добавила, что травяной чай — это не просто успокаивающий напиток, а биологически активный продукт, перед регулярным употреблением которого нужна консультация с врачом.

Ранее терапевт и нутрициолог Аделина Арутунян заявила, что иван-чай богат витаминами группы B и C. По ее словам, растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю.