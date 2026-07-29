Продюсер объяснил, зачем Пугачева продлила права на бренд

Алла Пугачева продлила действие своего товарного знака в России, чтобы получать регулярные отчисления, сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. По его оценке, выплаты могут составлять от 1,5 до 2 млн рублей, что для певицы служит дополнительным заработком на время отсутствия концертной деятельности.

Для чего Алла Борисовна продлила товарный бренд в России? Для того, чтобы ей шли отчисления, и она могла, находясь не в России, помимо своей пенсии, зарабатывать таким образом, так как пока она не выступает. Ей идут отчисления в размере порядка 1,5–2 млн рублей — это минимум. Ей нужно на что-то жить, а жить она любит на широкую ногу — все-таки Примадонна, — сказал Дворцов.

Еще одной вероятной причиной продления прав на бренд, по мнению Дворцова, может быть нежелание Пугачевой быть забытой в России и стремление сохранить о себе память через личный знак. Продюсер допустил, что артистка может провести остаток жизни за рубежом.

Ранее стало известно, что Пугачева получила перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава в результате падения. Она была прикована к постели в течение четырех месяцев. По имеющейся информации, певица опасалась, что больше не сможет самостоятельно ходить. У нее также начались панические атаки.