Стало известно, почему Пугачева ходит с тростью SHOT: Пугачева четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

По информации Telegram-канала SHOT, российская певица Алла Пугачева получила перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава в результате падения. Из-за этого инцидента, как пишет SHOT, исполнительница на протяжении четырех месяцев была прикована к кровати.

Согласно сведениям канала, Пугачева опасалась, что больше не сможет ходить самостоятельно, из-за чего 77-летняя артистка якобы боролась с паническими атаками. По данным канала, лечащие врачи отмечали, что процесс восстановления мог занять до полугода.

В публикации говорится, что певица буквально заново училась ходить: сначала она опиралась на трость, а затем без нее, преодолевая болевые ощущения. По данным SHOT, в настоящее время Пугачева эпизодически прибегает к использованию трости — это происходит в моменты, когда ей нужно чувствовать большую уверенность при передвижении.

Ранее Пугачева заявила на фестивале в латвийской Юрмале о готовности провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.