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29 июля 2026 в 14:39

Новак поручил министерствам продолжить контролировать цены на рынке топлива

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке топлива поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролировать ценовую ситуацию. Он также потребовал обеспечить бесперебойное снабжение потребителей, пишет пресс-служба правительства.

Зампред поручил выполнить его указания профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям. В частности, на встрече были представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и Минвостокразвития, а также главы нескольких регионов.

Ранее специалисты ФАС зафиксировали снижение цен на независимых автозаправках. По их данным, на рынке наблюдается устойчивая динамика в стоимости топлива. Ведомство продолжает следить за ситуацией для обеспечения стабильности на розничном рынке.

Кроме того, аграрии получают достаточно топлива для проведения уборочных работ по всей стране. По оценке Минсельхоза, ситуация для агропромышленного комплекса России улучшается.

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