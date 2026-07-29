«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК

«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК Прозоров: ВСУ могут производить удары по нефтяной отрасли за деньги

Западные нефтяные компании могут платить ВСУ за атаки на энергетическую инфраструктуру своих конкурентов, заявил в интервью ИС «Вести» экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, британские или голландские энергетические концерны могли заплатить Киеву за атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Прозоров допустил, что представители, например, British Petroleum или Royal Dutch Shell могли напрямую выйти на президента Украины Владимира Зеленского или командира конкретного подразделения ВСУ с предложением о сотрудничестве. Чтобы ослабить позиции компании Chevron на рынке, они вполне могли пообещать денежное вознаграждение, уточнил экс-офицер ВСУ.

Можете предположить такую версию, что на Зеленского вышли напрямую <...> и сказали: <...> «Давай-ка, братик, мы тебе там занесем кейс, а ты своим парням из сил беспилотных систем скажешь, чтобы они ударили по КТК». Зеленский согласится однозначно, — подчеркнул Прозоров.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и американского лидера Дональда Трампа показала сохраняющийся интерес США к Украине. По словам Прозорова, Вашингтон зарабатывает на украинском конфликте миллиарды долларов. Помимо заработка, американский ВПК и военные заинтересованы в обкатке новых вооружений на поле боя, резюмировал эксперт.