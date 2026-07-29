Политолог рассказал о встрече Трампа и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа не стала прорывной, заявил ОТР военный эксперт, политолог, аналитик Борис Джерелиевский. Он отметил, что мероприятие состоялось для галочки.

Но я думаю, что никакой реальной ценности у встречи не было. Ни для американцев, ни для Зеленского. Зеленский, естественно, старается ее использовать для того, чтобы показать, что же он привез из Соединенных Штатов, чем ему удалось заинтересовать Трампа и о чем-то с ним договориться. Но в реальности, я думаю, ничего этого нет, — заявил Джерелиевский.

Политолог подчеркнул, что разговоры о создании систем Patriot на Украине — это «чистый пиар». По его словам, после беседы с Зеленским Трамп позвонит Путину, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Зеленский развеял миф об авторитете и могуществе США по итогам встречи с Трампом. По его словам, ни одна из сторон прошедшего в Вашингтоне диалога не стремится к миру.