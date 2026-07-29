Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 16:30

«Испытывают на прочность»: Медведев высказался о санкциях

Медведев заявил о запредельном количестве санкций против России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россию в настоящее время активно испытывают на прочность во всех сферах, включая экономическую, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Выступая на полях Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», он отметил, что объем введенных против страны ограничений стал небывалым за всю историю, передает РИА Новости.

Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, — запредельное, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что общее число санкционных мер уже достигло около 30 тыс. По словам Медведева, помимо экономического давления, государство сталкивается и с попытками раскачать ситуацию с политической точки зрения. Несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, страна продолжает уверенно защищать свой суверенитет и развиваться, добавил он.

Медведев также отметил, что Запад использует Украину как инструмент давления на Россию. По его словам, западные страны рассматривают Киев как средство для противостояния Москве.

Власть
Дмитрий Медведев
санкции
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на критику Пашиняна в адрес работы ЕАЭС
Проблемы со здоровьем, заработок, концерт в Киеве: как живет Алла Пугачева
Бабушка изводила и растлевала внучку: почему дело завели не сразу?
«Устроим им трепку»: Трамп отреагировал на удар Ирана по военным США
На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание
Мать двоих детей отправилась в колонию из-за долгов
«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда
Матерям выдали прах животных под видом останков их детей
«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий
Оружие ВСУ у мафии, «Циркон» против Patriot: новости СВО на вечер 29 июля
В Москве трагически погиб рабочий
Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара
Под Белгородом мальчик получил смертельный удар током
Двух украинских агентов из Крыма отправили в колонию за госизмену
Разыскиваемый за изнасилование мигрант попался на хулиганстве
Стало известно, какой срок ждет популярную секс-блогершу за видео 18+
Общественник ответил, сколько самозанятых смогут получить больничные
Адвокат Дурова отреагировал на российские обвинения
«Шиш Зеленскому»: военэксперт о желании Киева получить сотни Patriot к зиме
Медведев раскрыл, как спасти Россию
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.