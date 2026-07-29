«Испытывают на прочность»: Медведев высказался о санкциях Медведев заявил о запредельном количестве санкций против России

Россию в настоящее время активно испытывают на прочность во всех сферах, включая экономическую, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Выступая на полях Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», он отметил, что объем введенных против страны ограничений стал небывалым за всю историю, передает РИА Новости.

Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, — запредельное, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что общее число санкционных мер уже достигло около 30 тыс. По словам Медведева, помимо экономического давления, государство сталкивается и с попытками раскачать ситуацию с политической точки зрения. Несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, страна продолжает уверенно защищать свой суверенитет и развиваться, добавил он.

Медведев также отметил, что Запад использует Украину как инструмент давления на Россию. По его словам, западные страны рассматривают Киев как средство для противостояния Москве.