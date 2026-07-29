Стало известно, какой срок ждет популярную секс-блогершу за видео 18+

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29 июля 2026 в 16:51

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Прокуратура запросила для секс-блогера Сони Мармеладовой 3,6 года колонии

Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Прокуратура запросила 3,6 года лишения свободы для секс-блогера и порноактрисы Сони Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете, передает корреспондент NEWS.ru. Девушка признала вину и попросила назначить ей условное наказание.

По версии обвинения, Вершинина заработала более 30 млн рублей на публикации контента 18+ в закрытых каналах. Гособвинение также потребовало запретить ей пользоваться интернетом на четыре года и конфисковать телефон iPhone 16 Pro Max, а также 4 млн рублей со счетов.

Защита заявила, что блогер занималась благотворительностью и переводила деньги фонду помощи онкобольным детям. В настоящее время Вершинина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Соне Мармеладовой было предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. Блогерша использовала Telegram для монетизации: она вела открытый канал, где рекламировала платные приватные чаты с доступом к фото- и видеоматериалам.

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