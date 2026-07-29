Сенат США поддержал санкций против России Сенат США поддержал первый этап проекта о новых санкциях против России

Сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Это следует из результатов голосования.

Необходимый порог в 60 голосов уже достигнут. По последним данным, инициативу поддержали 75 сенаторов, против выступили 11. Это позволяет верхней палате Конгресса перейти к дебатам по законопроекту, на которые регламент отводит до 30 часов. При этом сенаторы могут завершить обсуждение раньше, если договорятся сократить время дебатов.

После их окончания состоится голосование о переходе к непосредственному рассмотрению документа. Для этого потребуется простое большинство голосов. Затем законопроекту предстоит пройти еще одно процедурное голосование, где вновь необходимо заручиться поддержкой не менее 60 сенаторов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к европейским ограничениям и сохраняет темпы экономического развития, несмотря на внешнее давление. По его словам, страна знает, как жить и развиваться в условиях санкционной политики, которую Брюссель декларирует ежедневно.