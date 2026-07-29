Постпред РФ оценил позицию Киева после атаки на иранское судно Постпред РФ Ульянов: Киев сменил риторику после нападения на иранское судно

Первые комментарии Киева после нападения на иранское торговое судно были надменными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях. Позже украинская сторона изменила свою позицию, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, — написал Ульянов.

Пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно. По его словам, это очередной виток напряженности. Он также указал на необходимость бороться с украинскими властями.

Тогда же эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.