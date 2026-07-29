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29 июля 2026 в 02:24

Школьникам хотят отменить штрафы за списывание ЕГЭ

Депутат Скрозникова призвала отказаться от штрафов за шпаргалки на ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ, передает ТАСС. По ее мнению, удаление с экзамена и аннулирование результатов являются достаточным наказанием.

Поводом для заявления стало решение суда в Вологодской области. Там 18-летнюю выпускницу оштрафовали на 3 тыс. рублей за использование шпаргалки во время сдачи ЕГЭ по обществознанию.

На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание, — сказала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что удаление с экзамена и аннулирование результата уже являются серьезной мерой ответственности. По ее словам, назначение административного штрафа фактически становится двойным наказанием, а оплачивать его, скорее всего, приходится родителям выпускника.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.

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