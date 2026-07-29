Школьникам хотят отменить штрафы за списывание ЕГЭ Депутат Скрозникова призвала отказаться от штрафов за шпаргалки на ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ, передает ТАСС. По ее мнению, удаление с экзамена и аннулирование результатов являются достаточным наказанием.

Поводом для заявления стало решение суда в Вологодской области. Там 18-летнюю выпускницу оштрафовали на 3 тыс. рублей за использование шпаргалки во время сдачи ЕГЭ по обществознанию.

На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание, — сказала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что удаление с экзамена и аннулирование результата уже являются серьезной мерой ответственности. По ее словам, назначение административного штрафа фактически становится двойным наказанием, а оплачивать его, скорее всего, приходится родителям выпускника.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.