Председатель совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что источником экстремизма в Молдавии является государственная машина, а не автономная некоммерческая организация «Евразия», передает ТАСС. По ее словам, судебное решение было принято по инициативе спецслужб республики.

Судебное решение в Молдове, принятое по инициативе спецслужб в отношении АНО «Евразия», подтверждает, что Евразия — это дружба, народная дипломатия, мир и процветание континента, а то, чем занимается молдавская государственная машина, — это реальный экстремизм, — заявила Аршинова.

Ранее Аршинова отметила, что Европейский союз пытается превратить страны СНГ и партнеров России в военный полигон. Она также отметила, что это делается для углубления противостояния Москвы и Запада.

До этого лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Санду и ее Партия действия и солидарности сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике. По его словам, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.