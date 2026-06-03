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03 июня 2026 в 18:07

В Госдуме рассказали, кем на самом деле является Майя Санду

Депутат Аршинова: Санду ведет Молдавию к разрухе

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
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Президент Молдавии Майя Санду ведет свою страну к разрухе, заявила NEWS.ru заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, глава АНО «Евразия» Алена Аршинова. Она отметила, что Европейские союз пытается превратить страны СНГ и партнеров России в военный полигон, чтобы углубить противостояние Москвы и Запада.

Санду идет по пути [президента Украины Владимира] Зеленского и ничего не может с этим поделать, потому что по факту является наемным менеджером Евросоюза, — сказала Аршинова.

По словам парламентария, Евросоюз использует другие страны для развития военных концернов, на которых они рассчитывают зарабатывать. Однако в итоге они сами же и теряют, потому что все доходы были завязаны на отношениях с Россией, отметила она. Депутат добавила, что это касается газовых соглашений и легко доступных энергоресурсов.

При этом западные страны выбирают одни и те же инструменты — ограничение прямых рейсов, разрешение торговых путей и ввод визового режима. При этом сами жители не хотят воевать с Россией, — добавила Аршинова.

Ранее лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее Партия действия и солидарности сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике. По его словам, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.

Страны СНГ
Молдавия
Майя Санду
Евросоюз
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