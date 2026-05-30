«Все сфальсифицировали»: молдавский оппозиционер обвинил Санду в обмане Политик Воронин: Санду и ее партия сфальсифицировали выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду и ее «Партия действия и солидарности» сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике, считает лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин. По его словам, которые приводит телеканал TBC-21, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.

Они все фальсифицировали, а те, кто отказался участвовать в фальсификации, уже на второй день не были послами, — сказал Воронин.

Ранее президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов выразил мнение, что главным куратором Санду в Европе является лидер Франции Эммануэль Макрон. Сама же президент Молдавии, по словам эксперта, воспитанница западных финансовых институтов.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что молдавские власти намеренно душат экономику Приднестровья, веря, что финансовые трудности отдалят республику от России. Он отметил, что новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов для местных предприятий приведет к ухудшению ситуации, поскольку дополнительные налоги начнут уходить в бюджет Кишинева.