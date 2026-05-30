ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 13:50

«Все сфальсифицировали»: молдавский оппозиционер обвинил Санду в обмане

Политик Воронин: Санду и ее партия сфальсифицировали выборы в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Молдавии Майя Санду и ее «Партия действия и солидарности» сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике, считает лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин. По его словам, которые приводит телеканал TBC-21, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.

Они все фальсифицировали, а те, кто отказался участвовать в фальсификации, уже на второй день не были послами, — сказал Воронин.

Ранее президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов выразил мнение, что главным куратором Санду в Европе является лидер Франции Эммануэль Макрон. Сама же президент Молдавии, по словам эксперта, воспитанница западных финансовых институтов.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что молдавские власти намеренно душат экономику Приднестровья, веря, что финансовые трудности отдалят республику от России. Он отметил, что новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов для местных предприятий приведет к ухудшению ситуации, поскольку дополнительные налоги начнут уходить в бюджет Кишинева.

Европа
Молдавия
Майя Санду
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.