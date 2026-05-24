24 мая отмечает день рождения президент Молдавии Майя Санду. За свою политическую карьеру она успела сделать немало, чтобы окончательно «отвернуть» республику от России и порвать с ее советским прошлым. При этом в биографии главы государства тоже немало нелицеприятных фактов, которые президент хотела бы скрыть от широкой публики, — от нацистского прошлого ее семьи до похождений и странных выходок самой Санду. В каких скандалах она засветилась — в материале NEWS.ru.

Биография Майи Санду

Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР , в семье ветеринара и учительницы. Майя окончила деревенскую школу, а затем поступила на факультет менеджмента Академии экономического образования в Кишиневе, получив диплом в 1994 году. Тогда же она начала работать в отделе сотрудничества с ЕС молдавского Министерства экономики, а позже перешла на должность экономиста в местное представительство Всемирного банка. К тому моменту она успела окончить Академию госуправления при президенте Молдавии, получив степень в области международных отношений.

В 2005 году Санду вернулась в Минэк, а в 2007-м недолго проработала координатором программ ООН в Молдавии. Параллельно она продолжила получать образование: в 2010 году получила магистерскую степень в Гарвардской школе Кеннеди. По окончании этой программы стала советником исполнительного директора Всемирного банка в США. Как заявляла позже сама Санду, в тот период она получала «очень большую зарплату» — ее хватило, чтобы накопить на создание собственной партии.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru назвал Санду «продуктом» негласной программы формирования лидеров для стран Восточной Европы — в первую очередь некогда входивших в СССР. Публично об этом проекте, может, и не говорят, но последовательно реализуют в разных государствах.

«В результате мы видим приход к власти таких фигур, как Санду, Владимир Зеленский, Никол Пашинян, Михаил Саакашвили. Это обязательно человек, чей психотип внимательно изучают: ищут того, у кого нет принципов, кто озабочен только своей карьерой. Такого человека последовательно проводят: он где-то учится у себя в стране, а потом обязательно — за рубежом, в США, в Канаде. Многие проходят стажировки в разных фондах в Европе, им дают должности, на которых они приобретают опыт работы в европейских структурах. А затем их толкают на выборы, поддерживают и продвигают вперед», — пояснил собеседник.

Как Санду возглавила Молдавию

В 2012 году Санду вернулась в Кишинев, где ей предложили пост министра образования Молдавии. В 2015-м она основала проевропейскую партию «Действие и солидарность», при поддержке которой годом позже выдвинула свою кандидатуру на пост президента республики, но проиграла лидеру социалистов Игорю Додону.

Летом 2019 года Санду избрали премьер-министром Молдавии, однако она возглавляла правительство лишь несколько месяцев, пока в ноябре ей не вынесли вотум недоверия. Но это не помешало ей в 2020-м все же победить на президентских выборах и стать первой женщиной — главой Молдавии.

В 2024 году Санду удалось переизбраться на второй срок, но лишь за счет голосов молдавской диаспоры за рубежом — внутри страны избиратели поддержали ее оппонента Александра Стояногло.

За что Санду критикуют в Молдавии

Санду придерживается четкого курса на евроинтеграцию. При этом президент отмечает: у республики было бы больше шансов попасть в ЕС, если бы она «слилась» с Румынией. В январе 2026 года в подкасте The Rest is Politics Санду призналась, что лично проголосовала бы за вхождение в состав соседней страны, если бы в Молдавии прошел референдум по этому вопросу. Однако опросы общественного мнения показывают, что большинство молдавских граждан эту идею не поддерживают.

За годы президентства Санду резко обострились отношения Молдавии с Приднестровьем. Кишинев ввел дополнительные таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров через границу с непризнанной республикой, что сильно ударило по ее экономике. В Тирасполе замечают признаки милитаризации Молдавии, опасаясь, что она решит «приднестровский вопрос» силой. Кроме того, Санду призывает к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с NEWS.ru отметил, что Санду не выносит даже малейших проявлений симпатии к России, поскольку находится под полным контролем глобалистов.

«Под глобалистами в первую очередь надо понимать тех, кто был отстранен от власти в США после избрания на второй срок Дональда Трампа. В Европе же ее главный куратор — в значительной мере президент Франции Эммануэль Макрон», — пояснил эксперт.

Светов видит причины русофобии Санду в ее происхождении и воспитании.

«В советские времена Молдавия была процветающей республикой благодаря сельскому хозяйству. На берегу Днестра с одной стороны — Молдавия, с другой — нищие румынские деревни. Санду не из той части молдавского общества, которая полагала, что пребывание в составе СССР было благом для молдаван. В конце 1990-х — начале 2000-х молдаване были заняты в садоводстве, работали на стройках, уборке урожая, а потом уехали. Европа открыла для них двери: „Приезжайте, работайте“. И именно эти молдаване, которые уехали и работают в Европе, обеспечивают победу Майи Санду», — подчеркнул он.

Кроме того, в 2025 году стало известно, что дед Санду по отцовской линии в годы Второй мировой войны предположительно сотрудничал с властями Румынии, выступавшими на стороне нацистской Германии, — например, писал доносы на партизан, а еще уничтожал иконы в местной церкви. Бывшая односельчанка молдавского президента Анна Михалаки рассказывала СМИ, что в их родном Рисипене деда Санду очень боялись.

Какие еще секреты хранит Санду

Немало слухов ходит об ориентации Санду, у которой нет семьи и которая никогда не была замужем. В интервью она признавалась, что у нее были серьезные отношения, но «тот самый» так и не встретился. А на одной из пресс-конференций президенту даже пришлось заявить:

«Я не лесбиянка (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и никогда ею не была».

Однако подозрения молдавской общественности укрепились после выхода публикации OK Magazine о том, что Санду могла незаконно приобрести образцы спермы западных знаменитостей — Рики Мартина, Элтона Джона и Нила Патрика Харриса. Биоматериал, по данным прессы, хранился в популярном у голливудских звезд центре суррогатного материнства в Калифорнии. Санду предположительно перевела на его счета около $400 тыс.

Какой бы ориентации ни была лидер Молдавии, большинство населения страны все же придерживается традиционных ценностей, заметил Сафонов. Он не исключает, что ЕС, активно продвигающий либеральную повестку в том числе за своими пределами, попытается это изменить.

«Можно смело сказать, что Брюссель будет активно бороться с православной церковью в Молдавии, постарается изменить менталитет местных жителей, начнет поощрять всевозможные шествия извращенцев — они обычно проходят в июне. И эта борьба, конечно, в ближайшее время будет только набирать обороты», — заключил аналитик.

