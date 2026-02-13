Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:19

Санду через суд вступилась за деда, названного доносчиком

Суд Кишинева заставил извиниться женщину за слова о деде Санду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд Кишинева заставил жительницу Молдавии Анну Микалаке за слова в социальных сетях о деде главы республики Майи Санду пишет NM. Женщина утверждала, что дед Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви. Санду подала в суд.

Суд Кишинева 12 февраля обязал Анну Михалаки опровергнуть <...> распространенные о дедушке президента Молдовы Майи Санду заявления и принести публичные извинения, — рассказал юрист.

Ранее сообщалось, что Микалаке после своих слов лишилась работы учительницей, ее не берут ни в одну школу, несмотря на дефицит учителей. Кроме того, на нее оказывают давление активисты партии «Действие и солидарность».

Недавно Санду в очередной раз высказалась в поддержку идеи объединения Молдавии с Румынией. При этом глава республики признала, что большинство молдавских граждан пока придерживается иного мнения.

Лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна переживает глубокий системный кризис. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на Санду и ее последователей из Партии действия и солидарности (ПДС).

Молдавия
Майя Санду
родственники
суды
