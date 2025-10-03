Президент Молдавии Майя Санду продолжает судиться с сельской учительницей Анной Михалаки, сообщает RT. Женщина заявляла, что дед главы государства писал доносы, осквернял храмы, жег иконы и способствовал депортациям из сел Рисипень и Бокша. После этого Санду потребовала публичных извинений и компенсацию в размере 50 тыс. леев (242,5 тыс. рублей).

Адвокат Михалаки подал запрос о психиатрической экспертизе молдавского лидера, но суд его отклонил. По данным местных СМИ, учительница после своих слов лишилась работы, ее уже четыре месяца не берут ни в одну школу, несмотря на дефицит учителей. Кроме того, на нее оказывают давление активисты партии «Действие и солидарность».

Ранее Санду по случаю Дня независимости получила от президента Франции Эммануэля Макрона подарок в виде ручки-роллера, покрытой золотом. Уточняется, что ее стоимость составила порядка $600 (48 тыс. рублей). Таким образом подарок французского лидера оказался самым дорогим из всех, которые получила Санду.

До этого президент Молдавии заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья. Санду призналась, что у Кишинева разработан экономический план, направленный на реинтеграцию региона.