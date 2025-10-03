Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:34

Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду продолжает судиться с сельской учительницей Анной Михалаки, сообщает RT. Женщина заявляла, что дед главы государства писал доносы, осквернял храмы, жег иконы и способствовал депортациям из сел Рисипень и Бокша. После этого Санду потребовала публичных извинений и компенсацию в размере 50 тыс. леев (242,5 тыс. рублей).

Адвокат Михалаки подал запрос о психиатрической экспертизе молдавского лидера, но суд его отклонил. По данным местных СМИ, учительница после своих слов лишилась работы, ее уже четыре месяца не берут ни в одну школу, несмотря на дефицит учителей. Кроме того, на нее оказывают давление активисты партии «Действие и солидарность».

Ранее Санду по случаю Дня независимости получила от президента Франции Эммануэля Макрона подарок в виде ручки-роллера, покрытой золотом. Уточняется, что ее стоимость составила порядка $600 (48 тыс. рублей). Таким образом подарок французского лидера оказался самым дорогим из всех, которые получила Санду.

До этого президент Молдавии заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья. Санду призналась, что у Кишинева разработан экономический план, направленный на реинтеграцию региона.

Молдавия
Майя Санду
суды
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Сигарета отправила россиянина в реанимацию после суровой гаражной химчистки
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.