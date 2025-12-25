Чемпионка ОИ назвала три главных качества легендарной гимнастки Латыниной

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова в разговоре с NEWS.ru назвала силу воли главным качеством легендарной гимнастки Ларисы Латыниной. Она также отметила, что великая чемпионка была сосредоточенной и направленной на решение задач. 27 декабря Латыниной исполнится 91 год.

Сила воли, сосредоточенность, направленность на решение поставленных задач, — сказала Иванова.

Ранее Иванова посоветовала отстраненным российским спортсменам не сдаваться и идти только вперед. По ее словам, все вернется на круги своя и атлеты из России сразу должны начать выигрывать.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.

Также журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал хоккеиста Александра Овечкина лучшим спортсменом России 2025 года. Кроме того, он отметил успехи гимнастки Ангелины Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.