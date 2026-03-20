Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве полностью исчезнет в начале апреля

Снежный покров должен полностью сойти в Москве в первые пять дней апреля, таким прогнозом в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на сегодняшний день его высота в столице составляет 25-28 сантиметров. К концу марта он уменьшится до 9-12 сантиметров.

Снежный покров, высота которого в Москве составляет 25-28 см., за ближайшую пятидневку уменьшится до 17-20 см, к последним выходным марта слой снега уменьшится до 9-12 см, а в заключительные дни марта его в городе останется 1-3 см. В первой пентаде апреля снежный покров в черте мегаполиса исчезнет, — говорится в сообщении.

Ранее Тишковец пообещал, что похолодание придет в Москву в пятницу, 20 марта. При этом он отметил, что весна не сбавляет обороты: станет всего лишь на несколько градусов прохладнее.

До этого синоптик заявил, что снег в Москве может растаять значительно раньше климатической нормы. Причиной стали стабильное мартовское тепло и прогнозируемый аномально теплый апрель с отклонением на 3-4 градуса выше нормы.