20 марта 2026 в 15:35

Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег

Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве полностью исчезнет в начале апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Снежный покров должен полностью сойти в Москве в первые пять дней апреля, таким прогнозом в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на сегодняшний день его высота в столице составляет 25-28 сантиметров. К концу марта он уменьшится до 9-12 сантиметров.

Снежный покров, высота которого в Москве составляет 25-28 см., за ближайшую пятидневку уменьшится до 17-20 см, к последним выходным марта слой снега уменьшится до 9-12 см, а в заключительные дни марта его в городе останется 1-3 см. В первой пентаде апреля снежный покров в черте мегаполиса исчезнет, — говорится в сообщении.

Ранее Тишковец пообещал, что похолодание придет в Москву в пятницу, 20 марта. При этом он отметил, что весна не сбавляет обороты: станет всего лишь на несколько градусов прохладнее.

До этого синоптик заявил, что снег в Москве может растаять значительно раньше климатической нормы. Причиной стали стабильное мартовское тепло и прогнозируемый аномально теплый апрель с отклонением на 3-4 градуса выше нормы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток сотни специалистов по БПЛА
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Россия и Сербия начали работу над поставками газа в республику
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

