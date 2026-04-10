Приметы 10 апреля — Иларион Выворотень, Страстная пятница: бережем здоровье

Приметы 10 апреля — Иларион Выворотень, Страстная пятница: бережем здоровье Приметы 10 апреля — Иларион Выворотень, Страстная пятница: бережем здоровье Фото: Shutterstock/FOTODOM
В народном календаре 10 апреля — день Илариона Выворотня. Свое необычное прозвище святой Иларион получил из-за того, что к этому времени снег окончательно сходит, обнажая размокшую землю. Сани пора прятать окончательно, ведь дороги становятся непроходимыми из-за грязи. В 2026 году этот день совпадает со Страстной пятницей — это самый скорбный день в христианском календаре, день распятия и смерти Иисуса Христа.

Погодные приметы на Илариона, 10 апреля

Погода сегодня показывает, насколько щедрым будет лето и долго ли продержится весенняя сырость.

  • Если слышен первый гром, лето будет дождливым и богатым на грозы.

  • Дождь на Илариона — к хорошему урожаю зерновых и грибной осени.

  • Солнце заходит в тучу — завтра жди дождя; если закат красный, установится ясная, но ветреная погода.

  • Утренний туман и иней — предвестники богатого урожая овощей и фруктов.

Приметы о зверях и природе 10 апреля

Главным символом дня является мать-и-мачеха. Считалось, что 10 апреля этот цветок обретает свою истинную целебную мощь.

  • Зацвела мать-и-мачеха — заморозки больше не страшны.

  • Если цветки мать-и-мачехи закрываются раньше времени, жди дождя или резкого похолодания к вечеру.

Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет прохладным, на северной — к жаркому сезону. А если сороки сидят на самых верхушках деревьев, холод скоро отступит и начнется резкое потепление.

Что можно и нужно делать 10 апреля

  • Собирать мать-и-мачеху. Из первых цветов заваривали чай, который, по поверьям, помогал при кашле и укреплял дух. Верили, что если носить засушенный цветок в кошельке, он притянет достаток.

  • Чистить искусственные водоемы и пруды. После того как водяной окончательно проснулся (3 апреля), на Илариона было принято убирать мусор с берегов, чтобы вода была чистой.

  • Заниматься инвентарем. Самое время проверить лопаты и грабли. Считалось, что инструмент, подготовленный сегодня, не будет ломаться все лето.

  • Гулять босиком по земле. Если почва уже прогрелась, прогулка босиком помогала сбросить усталость.

  • Мириться у воды. Существовало поверье: если люди поссорились, им нужно встретиться у ручья или пруда 10 апреля. Вода смоет обиды и вернет лад.

Что нельзя делать 10 апреля

  • Выворачивать карманы. Самый странный, но важный запрет дня. Считалось, что это приведет к крупной краже или полной потере накоплений.

  • Ссориться возле воды. Водяной на Илариона очень чувствителен к шуму и злости. Тот, кто ругается у реки или колодца, может навлечь на себя череду мелких бытовых поломок.

  • Лгать и льстить. Любая неискренность 10 апреля вернется к человеку в двойном размере, особенно в профессиональной сфере.

  • Отказывать в помощи пожилым людям. Иларион считается покровителем старших, поэтому проявленное неуважение может обернуться болезнями ног.

  • Тушить свечи дыханием. Лучше гасить их пальцами или специальным колпачком, иначе можно «сдуть» свое семейное счастье.

Как украсить квартиру к Пасхе? Поделились советами.

Анастасия Фомина
А. Фомина
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

