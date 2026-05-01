Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского Азаров заявил, что публикация пленок Миндича нацелена на отставку Зеленского

Публикация новых «пленок Миндича» и работа Национального антикоррупционного бюро Украины по компрометации окружения президента страны Владимира Зеленского направлены на то, чтобы он подал в отставку, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Он занимал пост в 2010–2014 годах.

Азарову сложно объяснить, по какой причине новые записи разговоров в квартире бизнесмена Тимура Миндича появились именно в этот момент. Он отметил, что ничего особого не происходит, но речь идет о системной кампании.

То есть идет систематическая работа по компрометации окружения Зеленского, направленная на то, чтобы Зеленский сам подал в отставку, — заявил бывший премьер.

По его мнению, руководит всем процессом Вашингтон. Он считает, что американские представители готовят материалы и публикуют их тогда, когда считают нужным. Азаров добавил, что подобные действия заставляют нервничать и секретаря Совбеза Украины Рустема Умерова, и Тимура Миндича, и Зеленского.

Ранее Азаров заявил, что Украина платит за кредит ЕС жизнями своих граждан. По его словам, она ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.