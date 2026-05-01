01 мая 2026 в 04:23

Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского

Азаров заявил, что публикация пленок Миндича нацелена на отставку Зеленского

Публикация новых «пленок Миндича» и работа Национального антикоррупционного бюро Украины по компрометации окружения президента страны Владимира Зеленского направлены на то, чтобы он подал в отставку, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Он занимал пост в 2010–2014 годах.

Азарову сложно объяснить, по какой причине новые записи разговоров в квартире бизнесмена Тимура Миндича появились именно в этот момент. Он отметил, что ничего особого не происходит, но речь идет о системной кампании.

То есть идет систематическая работа по компрометации окружения Зеленского, направленная на то, чтобы Зеленский сам подал в отставку, — заявил бывший премьер.

По его мнению, руководит всем процессом Вашингтон. Он считает, что американские представители готовят материалы и публикуют их тогда, когда считают нужным. Азаров добавил, что подобные действия заставляют нервничать и секретаря Совбеза Украины Рустема Умерова, и Тимура Миндича, и Зеленского.

Ранее Азаров заявил, что Украина платит за кредит ЕС жизнями своих граждан. По его словам, она ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.

Европа
Украина
Николай Азаров
Владимир Зеленский
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

