Запад оказался в панике из-за угрозы новой войны JW:в Германии заявили о риске конфликта между ОАЭ и Саудовской Аравией

Резкое обострение отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией после решения Абу-Даби выйти из ОПЕК может перерасти в конфликт, передает немецкая газета Junge Welt. Напряженность на Аравийском полуострове усиливается из-за споров по поводу нефти.

В материале указаны намерения ОАЭ выставлять в будущем на продажу еще больше нефти, из-за чего они чувствуют себя слишком ограниченными квотами ОПЕК, которые во многом определяются Эр-Риядом. Журналисты отметили, что конфронтация связана также и с внешней политикой.

Так, в первые дни иранского конфликта, совместная оборона скрывала внутренние разногласия. Однако они носили временный характер, подчеркнули в издании. Когда ситуация стала немного стабильней, все снова накалилось.

По мнению Junge Welt, в Абу-Даби усиливаются сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, тогда как Эр-Рияд, как утверждается, ищет баланс в отношениях с Ираном. Журналисты считают, что над регионом нависла угроза нового конфликта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным выбором государства. Политик подчеркнул, что за последние 10 лет ОПЕК+ доказал свою эффективность.