Студент из Индонезии решил разрушить мифы западной пропаганды о России Студент из Индонезии стал гидом в РФ и ведет блог против западных мифов

Индонезийский студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Эланг после переезда в РФ решил заняться разрушением мифов западной пропаганды, передают РИА Новости. Идеальным способом для него стали социальные сети, где он показывает своей аудитории реальную жизнь в России.

По его словам, с детства он сталкивался с информацией, которая представляла Россию в негативном свете. Однако после приезда его впечатления оказались другими.

Когда я наконец приехал, мой опыт оказался совершенно иным по сравнению с тем, что я раньше представлял. Я увидел Россию безопасной, спокойной и комфортной страной, — отметил он.

Эланг приехал из индонезийского города Маланг. Сейчас он учится в РУДН по специальности «Международный туризм» и по совместительству работает гидом. Он помогает иностранным студентам и официальным делегациям из Индонезии лучше понять страну.

По его словам, жизнь в России показала все религии и многогранность государства. Он отметил сильные отличия от того, что слышал у себя на родине.

Я регулярно публикую контент, чтобы показывать более настоящий взгляд на то, какой Россия является на самом деле, а также вдохновлять других рассматривать обучение в России как ценный и перспективный опыт, — добавил студент.

