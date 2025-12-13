Ученые определили, какая елка более экологична Доцент Пинаев: живая елка экологичнее своего искусственного аналога

Живая новогодняя ель может быть более экологичным выбором, чем ее искусственный аналог, считают опрошенные ТАСС ученые из Российского университета дружбы народов (РУДН). По словам доцента Владимира Пинаева, ключевое условие — правильная покупка и последующая утилизация дерева.

По мнению экспертов, живые хвойные деревья представляют собой возобновляемый ресурс. Их специально выращивают на плантациях, часто на землях, не пригодных для обычного леса, например под ЛЭП.

Живая елка, сосна или пихта будут максимально экологичны при условии, что в декабре вы купили их в правильном месте, а в январе грамотно утилизировали, — пояснил Пинаев.

После праздников дерево можно сдать в специальный пункт приема, где его переработают в щепу для компоста или мульчирования. В свою очередь, искусственная ель оказывает большее воздействие на окружающую среду из-за энергозатратного производства, дальней транспортировки и сложностей с утилизацией.

Покупка искусственной ели оправданна только в том случае, если она будет использоваться очень долго, более 20 лет, — добавила доцент Анна Щепелева.

Ранее сообщалось, что россияне могут нарваться на штрафы за неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах домов. Сумма взыскания может достигать 15 тыс. рублей. Штраф предусмотрен частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.