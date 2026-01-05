Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь

На каждый день

Почти в каждой стране мира, включая нашу, праздники неразрывно связаны с традицией пить спиртное: алкоголь стал чуть ли не синонимом отдыха, хотя врачи предупреждают — этот «атрибут» застолья может нанести серьезный вред здоровью. За длительные каникулы легко не заметить, как выпивка становится частью повседневного питания и как алкоголь медленно, но верно портит ваше здоровье. Особенно опасно это для тех, кто обычно не пьет — организм не успевает адаптироваться, а риск серьезных последствий резко возрастает.

Как алкоголь портит здоровье

Спиртные напитки в первую очередь негативно влияют на печень — именно она первой сталкивается с разрушительными последствиями и страдает от токсического удара вплоть до гепатита и цирроза.

Нарушается работа желудочно-кишечного тракта: повреждается слизистая желудка и пищевода, возможны гастрит и язвы, ухудшается переваривание питательных веществ.

Сердце и сосуды тоже оказываются под ударом: учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возрастает вероятность инфаркта и инсульта.

Кроме того, алкоголь нарушает метаболизм, приводит к ожирению и сбоит работу нервной системы: ухудшаются память и внимание, появляется хроническая усталость.

Опасность «рюмочки» при хронических заболеваниях

Особое внимание стоит уделить тем, у кого уже есть болезни.

При заболеваниях ЖКТ (например, гастрит или язва) алкоголь усугубляет воспаления, замедляет заживление, повышает риск кровотечений.

Сердечно-сосудистые заболевания: даже малые дозы спиртного могут вызвать приступ аритмии, повысить давление и привести к сердечной недостаточности.

Сахарный диабет: алкоголь влияет на усвоение глюкозы, может сильно снизить или повысить уровень сахара, увеличивая риск гипогликемии или гипергликемии.

Повышенное давление: алкогольные напитки провоцируют гипертонические кризы, мешают действию лекарств.

Почечная недостаточность: нарушается фильтрация токсинов, усиливается нагрузка на почки, возможно обострение болезни.

Как сознательно себя ограничить

Берегите себя: чтобы избежать серьезных проблем, попробуйте отказаться от алкоголя вообще либо ограничьте его в рационе. В праздники найдите альтернативу, придумайте семейные традиции без спиртного — так вы сохраните здоровье и дадите пример близким.

Теперь вы знаете, как алкоголь портит ваше здоровье и какие риски несет за собой такой способ расслабиться. Однако выбор в любом случае за вами, но мы верим: вы выберете праздники без вреда для своего организма.

