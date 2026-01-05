Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 20:20

Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь

Как алкоголь портит здоровье — предостережения врачей Как алкоголь портит здоровье — предостережения врачей Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Почти в каждой стране мира, включая нашу, праздники неразрывно связаны с традицией пить спиртное: алкоголь стал чуть ли не синонимом отдыха, хотя врачи предупреждают — этот «атрибут» застолья может нанести серьезный вред здоровью. За длительные каникулы легко не заметить, как выпивка становится частью повседневного питания и как алкоголь медленно, но верно портит ваше здоровье. Особенно опасно это для тех, кто обычно не пьет — организм не успевает адаптироваться, а риск серьезных последствий резко возрастает.

Как алкоголь портит здоровье

Спиртные напитки в первую очередь негативно влияют на печень — именно она первой сталкивается с разрушительными последствиями и страдает от токсического удара вплоть до гепатита и цирроза.

Нарушается работа желудочно-кишечного тракта: повреждается слизистая желудка и пищевода, возможны гастрит и язвы, ухудшается переваривание питательных веществ.

Сердце и сосуды тоже оказываются под ударом: учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возрастает вероятность инфаркта и инсульта.

Кроме того, алкоголь нарушает метаболизм, приводит к ожирению и сбоит работу нервной системы: ухудшаются память и внимание, появляется хроническая усталость.

Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасность «рюмочки» при хронических заболеваниях

Особое внимание стоит уделить тем, у кого уже есть болезни.

  • При заболеваниях ЖКТ (например, гастрит или язва) алкоголь усугубляет воспаления, замедляет заживление, повышает риск кровотечений.

  • Сердечно-сосудистые заболевания: даже малые дозы спиртного могут вызвать приступ аритмии, повысить давление и привести к сердечной недостаточности.

  • Сахарный диабет: алкоголь влияет на усвоение глюкозы, может сильно снизить или повысить уровень сахара, увеличивая риск гипогликемии или гипергликемии.

  • Повышенное давление: алкогольные напитки провоцируют гипертонические кризы, мешают действию лекарств.

  • Почечная недостаточность: нарушается фильтрация токсинов, усиливается нагрузка на почки, возможно обострение болезни.

Как сознательно себя ограничить

Берегите себя: чтобы избежать серьезных проблем, попробуйте отказаться от алкоголя вообще либо ограничьте его в рационе. В праздники найдите альтернативу, придумайте семейные традиции без спиртного — так вы сохраните здоровье и дадите пример близким.

Теперь вы знаете, как алкоголь портит ваше здоровье и какие риски несет за собой такой способ расслабиться. Однако выбор в любом случае за вами, но мы верим: вы выберете праздники без вреда для своего организма.

Ранее мы делились рецептом похмельного супа.

здоровье
праздники
алкоголь
опасность
советы
помощь
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.