Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности заявил, что расценивает удар иранских беспилотников по Нахичевани как теракт против республики, передает Report. По словам главы государства, целью летательных аппаратов, упавших в населенном пункте, были гражданские объекты.

Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, — сказал президент.

Алиев призвал Тегеран дать разъяснения и принести извинения Баку за атаку иранских БПЛА, а совершившие этот теракт должны быть привлечены к ответственности. Также он добавил, что азербайджанским вооруженным силам дано указание подготовить и осуществить ответные меры после атаки на Нахичевань.

В четверг, 5 марта, иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадали четыре человека.