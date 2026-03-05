Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:27

Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта

Сябитова выразила сочувствие Милонову после его критики женщин перед 8 Марта

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Ридусом» заявила, что ей жалко депутата Госдумы Виталия Милонова. Так сваха отреагировала на его критику в адрес женщин, требующих от мужчин дорогих подарков на 8 Марта. Парламентарий сравнил их с проститутками.

Мне жалко данного депутата, воспринимающего всех российских женщин через такую призму. Кстати, у нас очень маленькая прослойка торгующих собой женщин. Не знаю лично каких-либо жриц любви. Наверное, Милонову лучше знать, что именно они хотят, — высказалась Сябитова.

Она отметила, что женщины имеют полное право ожидать дорогих подарков на 8 Марта, и это личное дело каждой из них. По мнению знаменитости, такое желание не должно становится поводом судить всех по одному стереотипу.

Ранее Милонов заявил, что 8 Марта должен стать семейным праздником. Он отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. По его мнению, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

