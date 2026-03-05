Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:23

Путин поздравил российских женщин с наступающим 8 Марта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
В преддверии Международного женского дня президент России Владимир Путин встретился с представительницами разных профессий и поздравил их с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе Кремля. На встречу были приглашены женщины — конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики.

Мы встречаемся с вами в преддверии замечательного весеннего праздника, женского праздника — дня 8 Марта, — сказал Путин участницам встречи.

Он поздравил не только присутствующих, но и всех женщин России, пожелав им личного счастья и успехов в работе. Глава государства подчеркнул, что желает им всего самого доброго и производственных побед в самом широком смысле этого слова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал женщинам отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. По словам белорусского лидера, он каждое утро проводит в TikTok. Таким образом президент намекнул, что с ним можно экстренно связаться именно там.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что 8 Марта надо сделать семейным праздником. По его словам, сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. Парламентарий добавил, что современное празднование Международного женского дня превратилось в «парад тщеславия».

