Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына

05 марта 2026 в 18:19

Жительница Крыма второй год пытается наказать насильников маленького сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Крыма второй год безуспешно добивается наказания для двоих 12-летних родственников, изнасиловавших ее четырехлетнего сына, сообщает Telegram-канал Baza. Преступления, по информации источника, происходили в селе под Алуштой летом 2024 года.

Родители оставили мальчика под присмотром братьев, которые уговорили ребенка «поиграть» и надругались над ним. Впоследствии они неоднократно выманивали малыша в лес, кусты или на стройку под предлогом футбола и прогулок, угрожая ему «поднять на смех» в случае разоблачения. Правда вскрылась спустя месяц из-за изменений в поведении и самочувствии ребенка.

В сообщении говорится, что мать обратилась в местный СК. Следователи провели опрос детей и осмотр места преступления, подтвердив факты насилия, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Из-за случившегося семья пострадавшего распалась: отец мальчика не смог справиться с ситуацией и ушел. Женщина уже год водит сына по врачам — у него тяжелая психологическая травма и проблемы со здоровьем. Мать с ребенком была вынуждена переехать из крымского села в другой город, пытаясь начать новую жизнь.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе местного жителя признали виновным в изнасиловании собственных детей и приговорили его к 19 годам колонии. Преступления продолжались в период с 2014 года по июль 2024 года.

