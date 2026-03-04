Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:41

Россиянин услышал приговор после того, как 10 лет насиловал своих детей

Суд в ХМАО отправил насиловавшего своих детей мужчину в колонию на 19 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе местного жителя признали виновным в изнасиловании собственных детей и приговорили его к 19 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Преступления продолжались в период с 2014 по июль 2024 года.

Фигурант признан виновным по нескольким статьям УК. В отношении дочери преступления начались, когда ей еще не исполнилось 14 лет. В декабре 2023 года мужчина также отправил девочке порнографию.

Помимо реального срока, суд обязал выплатить пострадавшим дочери и сыну компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей каждому.

До этого сообщалось, что жертвами педофила в Магнитогорске стали 12 школьниц. Преступник оставался безнаказанным с 2012 года. Правоохранители вышли на след 42-летнего Константина Ризова после того, как в полицию обратилась мать одной из девочек, заявившая о насилии над дочерью. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина вел интимную переписку с 13-летней школьницей.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать в стране открытый реестр лиц, осужденных за насильственные преступления и педофилию. Парламентарий сообщила, что действовать он должен по аналогии с реестром неплательщиков алиментов.

