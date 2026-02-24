Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:15

Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города

В ХМАО вице-мэра и подчиненных уволили после вечеринки с шашлыками на работе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пыть-Яхе в ХМАО вице-мэр и начальница из управления образования перед Новым годом устроили вечеринку в мэрии, пишет URA.RU. По информации источников, госслужащих после корпоратива уволили.

Перед Новым годом компания из соцблока решила отметить корпоратив с шампанским и шашлыками прямо на работе. С 16:30 до четырех утра выпивали, танцевали и обсуждали новую команду мэра, — отметил инсайдер.

К празднованию, как отметили источники, присоединились сотрудники управления культуры и спорта, включая его руководителя. В объяснительных говорится, что вечеринка проходила с конкурсами, песнями и общим застольем.

В администрации подтвердили проведение проверки. По словам представителей мэрии, участники празднования установлены, сведения о нарушении подтвердились, и виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Приморском крае заключили под стражу начальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о получении взятки в виде Lexus премиум-класса. Его арестовали на два месяца.

вечеринки
увольнения
ХМАО
корпоративы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.