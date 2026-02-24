Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города

В Пыть-Яхе в ХМАО вице-мэр и начальница из управления образования перед Новым годом устроили вечеринку в мэрии, пишет URA.RU. По информации источников, госслужащих после корпоратива уволили.

Перед Новым годом компания из соцблока решила отметить корпоратив с шампанским и шашлыками прямо на работе. С 16:30 до четырех утра выпивали, танцевали и обсуждали новую команду мэра, — отметил инсайдер.

К празднованию, как отметили источники, присоединились сотрудники управления культуры и спорта, включая его руководителя. В объяснительных говорится, что вечеринка проходила с конкурсами, песнями и общим застольем.

В администрации подтвердили проведение проверки. По словам представителей мэрии, участники празднования установлены, сведения о нарушении подтвердились, и виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

