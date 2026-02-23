«Кривляния»: Милонов разнес гендер-пати в России Депутат Милонов заявил, что гендер-пати в России выглядит как кривляние

Традиция устраивать гендер-пати в России, где сообщают пол будущего ребенка, представляет собой не более чем бездумное подражание американским обычаям, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Политик назвал это мероприятие кривлянием, передает ТАСС.

Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения! — прокомментировал Милонов.

Он обратил внимание на то, что в России родители самостоятельно решают, когда сообщить пол будущего ребенка. Парламентарий также отметил, что в нашей стране принято не раскрывать эту информацию заранее, поскольку существует такая примета.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила модернизировать праздник 14 февраля, убрав упоминание святого Валентина. По ее мнению, вместо Дня всех влюбленных можно отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки». Депутат подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявления симпатии, но в другом контексте.