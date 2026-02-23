В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране

В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране РСТ: массовых запросов россиян на отмену туров в Мексику не поступало

Массовых запросов россиян к туроператорам на отмену поездок в Мексику не зафиксировано, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. При этом он посоветовал следить за ситуацией в стране на фоне возникших беспорядков.

На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано. Российский союз туриндустрии рекомендует туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей, ― заявил Абдюханов.

Абдюханов отметил, что, по оценке РСТ на 23 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5 — 5 тыс. российских туристов. По его словам, относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений.

Примерно 65–75% (из 3,5 к. — 5 к.)— самостоятельные путешественники, остальные — клиенты организованных туров. Также в стране проживает значительное число граждан РФ, прибывших ранее в рамках релокации. Средняя стоимость организованного тура на одного человека на 7 дней в отель 2 звезды без питания начинается от 220 000 руб., что отражает дороговизну перелета, пересадки и общую стоимость размещения в отелях, ― подчеркнул Абдюханов.

Ранее российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.