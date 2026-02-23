Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:15

Киев призвали не ждать визита лидеров ЕС «с подарками»

Politico: визит фон дер Ляйен в Киев находится на грани срыва

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения, передает Politico. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

По словам источников, главы МИД стран ЕС вряд ли примут новые санкции на встрече, которая пройдет сегодня, 23 февраля. В Брюсселе полагают, что санкции будут одобрены, но не к поездке председателя ЕК и главы Евросовета в Киев.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник, 23 февраля, согласовать кредит Украине на €90 млрд. Неизвестно, к чему приведет обсуждение этого вопроса, подчеркнула она перед началом заседания.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.

Украина
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл правду о тайной сделке с США
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.