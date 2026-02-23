Киев призвали не ждать визита лидеров ЕС «с подарками»

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения, передает Politico. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

По словам источников, главы МИД стран ЕС вряд ли примут новые санкции на встрече, которая пройдет сегодня, 23 февраля. В Брюсселе полагают, что санкции будут одобрены, но не к поездке председателя ЕК и главы Евросовета в Киев.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник, 23 февраля, согласовать кредит Украине на €90 млрд. Неизвестно, к чему приведет обсуждение этого вопроса, подчеркнула она перед началом заседания.

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.