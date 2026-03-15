В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля Аракчи: в агрессии США и Израиля виноваты советники Трампа

Советники американского президента Дональда Трампа виновны в агрессии США и Израиля против Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем Х. По его словам, война оказалась навязана как иранскому, так и американскому народам.

Поскольку справедливая и равноправная сделка была достижима, те, кто давал плохие советы президенту США, несут ответственность за кровопролитие. Эта война навязана как американцам, так и иранцам, — написал Арагчи.

До этого Аракчи заявил, что переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной. Он напомнил о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами в июне 2025 года, который продолжался 12 дней.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.