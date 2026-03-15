Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:56

В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля

Аракчи: в агрессии США и Израиля виноваты советники Трампа

Подписывайтесь на нас в MAX

Советники американского президента Дональда Трампа виновны в агрессии США и Израиля против Ирана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем Х. По его словам, война оказалась навязана как иранскому, так и американскому народам.

Поскольку справедливая и равноправная сделка была достижима, те, кто давал плохие советы президенту США, несут ответственность за кровопролитие. Эта война навязана как американцам, так и иранцам, — написал Арагчи.

До этого Аракчи заявил, что переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной. Он напомнил о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами в июне 2025 года, который продолжался 12 дней.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

Ближний Восток
Иран
США
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.