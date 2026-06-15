Минобороны указало на особенность ударов ВС России Минобороны: Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре

Вооруженные силы РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявило Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот».

Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят, — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, был поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

До этого командир штурмового батальона 1194-го полка 4-й бригады с позывным Крупный сообщил, что успешное продвижение подразделений российской группировки войск «Южная» в Константиновке сказалось на моральном состоянии украинских военнослужащих. Военнослужащий отметил, что после установления контроля над городом важно сохранить темп наступления.