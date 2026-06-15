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15 июня 2026 в 09:43

«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке

Комбат Крупный заявил о психологическом надломе ВСУ из-за Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Успешное продвижение подразделений российской группировки войск «Южная» в Константиновке сказалось на моральном состоянии украинских военнослужащих, заявил РИА Новости командир штурмового батальона полка 1194 четвертой бригады с позывным Крупный. Военнослужащий отметил, что после установления контроля над городом важно сохранить темп наступления.

Это для противника большой психологический барьер, который мы переломили. На сегодняшний момент он психологически сломлен. Это прямые ворота и выход уже на финишную прямую, где мы с успехом идем, — пояснил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что российские войска уничтожают заблокированные на юго-западе Константиновки подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте.

До этого появилась информация, что украинские спецподразделения «Лють» и «Корд» воюют против российских войск в Константиновке. Командир 1194-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Русич рассказал, что на начальном этапе боев за город командование провело тщательную оценку сил противника.

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