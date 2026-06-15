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15 июня 2026 в 09:40

«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке

Пушилин: российская армия уничтожает блокированные в Константиновке войска ВСУ

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российские войска уничтожают заблокированные на юго-западе Константиновки подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил в эфире ИС «Вести» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, штурмовые группы ведут активное наступление в городской черте.

Начну, наверное, с одного из населенных пунктов, где ситуация наиболее динамично развивается, с Константиновки. В населенном пункте штурмовые группы ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные вооруженные формирования Украины в юго-западной части города, — сообщил Пушилин.

Ранее оператор батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Алтай рассказывал, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев. По его информации, украинская пехота практически не доходит до города, а транспорт сгорает на подъездах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в Минобороны России сообщали, что Киев осознает скорую потерю Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации. Представители ведомства подчеркнули, что «бравурные заявления» украинской стороны о скором переломе на поле боя направлены на западную аудиторию и не отражают реального положения дел.

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