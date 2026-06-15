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15 июня 2026 в 05:42

ВС РФ держат в изоляции украинский гарнизон в Константиновке

РИА Новости: дроноводы Южной группировки держат в изоляции гарнизон ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гарнизон Вооруженных сил Украины в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев, сообщил оператор батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Алтай в беседе с РИА Новости. Украинская пехота практически не доходит до города, а транспорт сгорает на подъездах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Бьем логистику противника, все подъезды от Дружковки и Алексеево-Дружковки, изолируем этот участок нашего наступления. В крайние несколько месяцев транспорт в Константиновку уже не доезжает, уже сгорает все по пути, пехота практически не доходит, — сказал Алтай.

По его словам, ВСУ пытаются использовать роботизированные платформы и гексакоптеры «Баба-яга», но большинство из них уничтожается, не достигнув цели. Каждый день транспорт противника горит. Пехота, которая пытается пробиваться в Константиновку, все равно погибает, добавил боец.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы разработали и применяют новую тактику для преодоления обороны ВСУ, создавая беспилотные коридоры. Эта стратегия предполагает, что небольшие группы солдат просачиваются в зоны поражения вокруг украинских позиций, а затем используют дроны для обеспечения своего превосходства.

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