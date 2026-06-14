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14 июня 2026 в 21:54

Запад изумила тактика ВС РФ по взлому обороны ВСУ

Forbes: ВС РФ начали создавать беспилотные коридоры для взлома обороны ВСУ

Фото: МО РФ
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Российские вооруженные силы разработали и применяют новую тактику для преодоления обороны ВСУ, создавая беспилотные коридоры, пишет Forbes. Эта стратегия предполагает, что небольшие группы солдат просачиваются в зоны поражения вокруг украинских позиций, а затем используют дроны для обеспечения своего превосходства.

Как уточняется в статье, за последние месяцы Россия провела многочисленные подобные операции, где группы проникновения насчитывают всего два-три человека. Это минимальное количество позволяет наступающим незаметно пробиваться в зону поражения, маскируясь в городской или лесистой местности. После занятия намеченной позиции группа устанавливает передовой пост, который обеспечивает ей защиту от дронов.

С этих аванпостов военнослужащие запускают собственные беспилотники, что в совокупности создает так называемый беспилотный коридор, позволяющий российским дронам контролировать воздушное пространство. По мнению авторов публикации, такая тактика дает ВС России возможность захватывать населенные пункты, которые необходимы для достижения более широких оперативных целей.

Ранее сообщалось, что российская бригада войск беспилотных систем «Варяг» уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ. Во время разведки подразделение обнаружило в тылу противника грузовик, с которого бойцы ВСУ выгружали и настраивали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.

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