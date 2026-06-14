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14 июня 2026 в 13:39

Российские дроноводы разнесли позицию запуска ударных БПЛА ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА в тыловом районе ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российская бригада войск беспилотных систем «Варяг» уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Во время разведки подразделение обнаружили в тылу противника грузовик, с которого бойцы ВСУ выгружали и настраивали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.

Серией ударов расчетов БПЛА обрВБпС «Варяг» пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены, — говорится в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришино в ДНР. Цель была поражена с помощью беспилотника «Герань».

Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта управления БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Удар нанесли российские военнослужащие с помощью беспилотника «Герань» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева. Также атакам подверглись объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ.

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