Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

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Новое для владельцев газовых плит: июльские проверки, штрафы, с чем это связано

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Июль 2026 года принес владельцам квартир, где на кухне синим цветком горит газ, немало волнений: по всей стране начались массовые и жесткие проверки бытового оборудования. Мобильные бригады газовой службы буквально обходят дом за домом, чтобы заглянуть на каждую кухню, осмотреть приборы и сверить документы собственников.

Подобные рейды вызваны не просто желанием контролеров навестить граждан, а острой необходимостью обеспечить безопасность жилых многоэтажек. Чтобы ваша газовая плита не стала причиной серьезных неприятностей, важно точно знать, на что именно смотрят инспекторы службы 04, за какие нарушения предусмотрены крупные штрафы и как избежать внезапного отключения ресурса.

Давайте разберемся, почему эти газовые строгости начались именно в середине лета 2026 года.

Зачем горгаз стучится к вам в дверь

На самом деле активизация проверок с июля — это прямое следствие работы нового законодательства на практике. Вся цепочка событий началась весной: с 1 марта 2026 года вступили в силу масштабные изменения, которые утвердили Федеральный закон от 31.07.2025 № 308-ФЗ и обновленное Постановление правительства № 410.

Сотрудник газовой службы показывает служебное удостоверение жильцу квартиры Фото: Илья Питалев/РИА Новости

С принятием нормативного документа № 308-ФЗ система контроля за газовым оборудованием в квартирах и частных домах изменилась кардинально. Новые правила затрагивают каждого собственника или арендатора жилья, где стоят газовые плиты, колонки для нагрева воды или отопительные котлы. Теперь ответственность за техническое состояние и безопасную работу этих приборов полностью переходит к жильцам — владельцам и нанимателям.

Кроме того, вступившие в силу еще весной документы жестко закрепили принцип «один дом — одна обслуживающая компания» и ввели строгие правила ремонта. После мартовского старта газораспределительным организациям и жилищным инспекциям потребовалось около четырех месяцев, чтобы перестроить внутренние регламенты, обновить реестры, заключить новые соглашения и составить графики обходов.

К июлю этот переходный период завершился, у жильцов иссякли сроки на добровольное переоформление документов, и маховик официальных рейдов раскрутился на полную мощность. Работники газовой службы при визите оценивают состояние приборов по строгому регламенту, и к этому осмотру нужно подготовиться заранее.

Проверка газовой плиты сотрудником газовой службы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ищут инспекторы на вашей кухне

Перед тем как пустить мастера в квартиру, полезно самостоятельно оценить слабые места своего оборудования, на которые обязательно обратят внимание:

Возраст газовой плиты. Главный критерий июльских проверок — нормативный срок службы прибора, который по паспорту завода-изготовителя обычно составляет 10–12 лет.

Наличие техпаспорта. Если документы утеряны, а техника осталась с советских времен, для нее установлен предельный потолок в 14–15 лет, после чего использовать прибор без специальной экспертизы запрещено.

Акт технической диагностики. Если техника старше нормативного возраста, но вы хотите ее сохранить, инспектор потребует официальное заключение о полной герметичности узлов и исправности автоматики.

Наличие действующего договора. У вас на руках должен быть актуальный договор на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования, заключенный именно с той официальной компанией, которая закреплена за вашим домом.

Если газовая плита признана просроченной, акта диагностики нет, а собственник отказывается менять технику, газовики имеют полное право перекрыть вентиль. Кроме того, за недопуск инспектора в квартиру или за использование неисправного оборудования теперь грозят законные штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если диагностика показала, что ваша газовая плита в идеальном состоянии, ее работу продлят, но максимум на срок от одного до пяти лет. И важный нюанс — повторно такое продление старой технике одобряют крайне редко.

Выход для собственника: замена или платная диагностика. Если плите больше 12 лет, у жильца есть два варианта. Либо купить новую, либо вызвать аккредитованного специалиста для глубокой технической диагностики (проверка автоматики, герметичности соединений и усталости металла). Стоит это в районе 2,5–5 тыс. рублей, платит, разумеется, собственник.

Где взять акт диагностики или отремонтировать газовую плиту

Изменился и подход к обслуживанию оборудования. Раньше жильцы могли обращаться только в единственную местную газовую службу, привязанную к их территории. Сейчас же на рынок допущены частные компании, имеющие соответствующую аккредитацию, — они наравне с государственными газораспределительными организациями (ГРО) получили право ремонтировать и обслуживать газовые плиты, колонки и котлы.

Однако свобода выбора не означает отсутствие контроля. Постановление правительства РФ № 410 устанавливает строгие критерии для организаций, желающих работать в этой сфере. Компания получит допуск только при соблюдении нескольких условий:

в штате должны состоять специалисты с профильным образованием;

сотрудники обязаны регулярно, каждые пять лет, подтверждать квалификацию через переаттестацию;

организация должна располагать необходимым диагностическим оборудованием для проверки газовых приборов.

Таким образом, случайный мастер с набором инструментов не сможет взяться за ремонт вашей газовой плиты или иного газового оборудования — этим будут заниматься только аттестованные специалисты аккредитованных компаний.

Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как защитить себя от штрафов и отключений газа

Для спокойствия и успешного прохождения летних проверок каждому владельцу жилья стоит выполнить несколько последовательных шагов:

Проверьте дату выпуска газовой плиты. Найдите заводской паспорт или посмотрите маркировку на самом приборе, чтобы рассчитать его реальный возраст. Проведите диагностику старой техники. Если прибору больше 12 лет, но он работает идеально, вызовите аккредитованного специалиста для проведения платной экспертизы, которая продлит жизнь плите еще на пару лет. Сверьте квитанции ЖКХ. Узнайте в своей управляющей компании точное название официальной газовой службы, закрепленной за домом, чтобы не подписать договор с мошенниками. Обеспечьте доступ в квартиру при наступившей проверке. Не игнорируйте объявления на подъездах и постарайтесь присутствовать дома в день планового обхода.

Помните, что все новые требования направлены исключительно на предотвращение аварий и защиту жизней людей. Проявите немного внимания к документам, обновите при необходимости старую технику, и тогда никакие проверки не нарушат покой вашего дома и не навлекут на вас штрафы.

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