Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»

Во время подготовки к операции «Поток» в Курской области газовики считали, что российские военные не смогут пройти по трубе, заявил ИС «Вести» командир бригады с позывным Морпех. По его словам, реализация идеи заняла полтора месяца, начальник газовой службы региона давал бойцам советы.

Они нам полностью все объяснили. Мы все это и сделали. Все резали изнутри. Выходы прокапывали вверх. Полтора месяца вот все это подготавливали, возили, ходили, — сказал Морпех.

Операция «Поток», проведенная весной 2025 года, стала образцом нестандартной тактики российских войск. Более 600 военнослужащих — бойцы элитных подразделений и добровольческих штурмовых бригад — преодолели около 15 км по газопроводу. Это позволило им скрытно выйти на поверхность в глубоком тылу украинской обороны в районе Суджи, создав критическую угрозу для позиций ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский позднее признавался, что украинские военные недооценили дерзость действий российской армии в ходе операции «Поток». По его словам, маневр ВС РФ застал украинцев врасплох.