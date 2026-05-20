На портале «Госуслуги» может появиться важная опция Григоренко: на «Госуслугах» может появиться самозапрет на входящие из-за рубежа

На портале «Госуслуги» может появиться опция самостоятельного запрета на входящие звонки из-за границы, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. Чиновник уточнил, что правительство доработало соответствующий механизм, передает ТАСС. Пользователи смогут устанавливать такую блокировку аналогично самозапретам на кредиты и выпуск сим-карт.

Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на «Госуслугах» по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт, — сказал он.

Ранее Григоренко заявил в кулуарах ЦИПР-2026, что кабинет министров ослабил требования к оформлению сотовых номеров для детей — предупреждать оператора о передаче сим-карты ребенку теперь можно, но не обязательно. Эта поправка включена во второй пакет антимошеннических законов, доработанный ко второму чтению в нижней палате.

Кроме того, в РЖД сообщили, что поезда «Сапсан» и некоторые составы «Ласточки» оборудуют стабильным интернетом на высокой скорости. Полевые испытания технологии запланированы на 2026–2027 годы. Компания уже заключила дорожную карту с аэрокосмической «Бюро 1440» о запуске спутниковой связи нового типа на скоростных поездах.