Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената

Президент США Дональд Трамп способен наложить вето на решение сената прекратить боевые действия в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом, по его словам, возможное принятие соответствующей резолюции не помешает американскому лидеру продолжить войну.

C восьмой попытки демократы смогли принять резолюцию, точнее, пока еще в процессе принятия, [о прекращении войны с Ираном]. Процедурное голосование, скорее всего, пройдет сегодня. Если там все сохранится в плане голосов, вероятно, сенат США примет документ. Потом он отправится в нижнюю палату. Там тоже не стопроцентная, но высокая вероятность, что его утвердят. И после этого он уже направится на стол к Трампу. Он может наложить вето на законопроект, и для того чтобы перебороть его, нужны две трети голосов в обеих палатах, а их, конечно, собрать будет нереалистично. Поэтому если Трамп захочет вести боевые действия, это ему, скорее всего, не помешает, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что демократы давно используют антивоенную риторику и критикуют Трампа. Более того, по словам политолога, они проводят опросы общественного мнения, которые показывают: более 70% американцев отрицательно относятся к войне в Иране и поддерживают ее завершение.

Для демократов эта антивоенная повестка на иранском направлении вполне себе выигрышная история. Им удалось в итоге добиться раскола в Республиканской партии. Законопроект принимается, потому что за него голосуют в том числе те республиканцы, кому придется переизбираться на ближайших выборах в конгресс, и они представляют колеблющиеся штаты и округа. Законодатели показывают, что они не готовы согласовать продолжение войны и, что самое главное, не готовы предоставлять Трампу какие бы то ни было транши на то, чтобы ее вести, — добавил Дудаков.

Он заключил, что если Трамп окажется втянутым во второй раунд конфликта с Ираном, ему придется сражаться в условиях, когда арсеналы Пентагона существенно истощены. По словам эксперта, это станет крайне неблагоприятной ситуацией для американского президента.

Ранее сенат США впервые одобрил резолюцию, призывающую администрацию прекратить военные действия против Ирана. Процедура голосования завершилась победой документа: 50 сенаторов высказались за, 47 — против.